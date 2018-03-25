Для Марса: Илон Маск арендует на 30 лет старую американскую верфь в Лос-Анджелесе

Глава SpaceX Илон Маск планирует использовать старую американскую верфь и площадку в Калифорнии (США), чтобы строить ракеты для путешествий людей на Марс. Компания собирается взять в аренду верфь Southwest Marine Shipyard в порту Лос-Анджелеса на срок до 30 лет.

Согласно проекту, на верфи будут проектировать и изготовлять предсерийные экземпляры и модели первого поколения специализированных транспортных средств.

В соответствии с описанием проекта в Калифорнийском законе об охране окружающей среды, “построенное судно является слишком большим для доставки наземным транспортом, следовательно, должно быть доставлено с помощью баржи, для чего необходимо размещения объекта рядом с водой”. Представители совета директоров порта Лос-Анджелеса одобрили экологический обзор проекта.

Создатели ракет SpaceX уже арендуют 8,1 акров во внешней гавани Сан-Педро. У Маска есть далекоидущие планы по разработке ракеты, запускаемой в глубокий космос для полета на Марс и для перевозки пассажиров по всему миру в рекордные сроки.

Справка Finance.ua:

Southwest Marine Shipyard впервые была разработана для судостроения в 1918 году.