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Гройсман рассказал, когда может подешеветь газ

Гройсман рассказал, когда может подешеветь газ

Цена на газ в Украине может быть снижена при условии прекращения импорта “голубого топлива”.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

“Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа. Укргаздобыча в прошлом году нарастила добычу на 700 млн кубометров. Цена газа формируется в соответствии с рыночными условиями”, – отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина сможет самостоятельно формировать цену на газ внутри страны, когда начнет экспортировать ресурс, что ориентировочно должно произойти в 2020 году.

“Правительство не имеет никаких полномочий по регулированию цены коммерческого газа в стране. Соответственно, НАК “Нафтогаз Украины” является абсолютно независимой государственной компанией и принимает решения на собственное усмотрение”, – добавил Гройсман.

Напомним, повышения цен на газ требует постановление Кабинета министров № 187 от 22 марта 2017 года, разработанное Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, цена рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период – ред.).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне — 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, которая действует в данный момент, если по итогам года есть отклонения “плюс/минус” 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

По материалам Економічна Правда
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