Расследования в отношении бывших владельцев Приватбанка не продвигаются - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что расследования дел против бывших владельцев Приватбанка в Украине почти не продвигаются.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос, когда будут возвращены средства налогоплательщиков, которые были вложены в докапитализацию “Приватбанка” после его национализации.

“Национализация Приватбанка была очень сложным решением, которое стоило налогоплательщикам довольно крупную сумму – 148 миллиардов гривен”, – сказал Данилюк.

По его словам, решение о национализации и докапитализации было сложным, но необходимым, ибо сохранение Приватбанка гарантировало стабильность банковской системы Украины.

“Но после этого мы начали активные действия, чтобы вернуть те средства, которые были выведены из Приватбанка. Сейчас ведется много дел в Украине и за ее пределами. Относительно Украины… Мы подали на предыдущих владельцев “Приватбанка” в суд, чтобы привлечь их к ответственности за то, что они довели банк до банкротства”, – рассказал министр финансов.

“К сожалению, это дело не продвигается так активно, как мы того хотели. Вместо этого мы видим, что те дела, которые открыты против Украины и ее государственных органов, продвигаются гораздо быстрее”, – отметил он.

Данилюк добавил, что сейчас есть еще одно дело, открытое ПриватБанком в юрисдикции Великобритании в отношении предыдущих владельцев на сумму 2,5 млрд долларов.

По его словам, сейчас все активы предыдущих владельцев заморожены по всему миру.

“Сейчас там активно идет обсуждение в суде. Правительство в этом не участвует, потому что это не политическое дело, это – ПриватБанк против предыдущих владельцев. Но мы надеемся, что в ближайшее время мы увидим существенный прогресс, который даст нам возможность продвигаться по другим делам, которые зарегистрированы в Украине”, – сказал министр.

Он отметил, что очень надеется на то, что в ближайшее время Генпрокуратура завершит расследование дела по доведению Приватбанка до банкротства и передаст его в суд.

“Мы не можем чего-то ожидать от юрисдикции Великобритании, когда здесь, в Украине, мы едва продвигаемся”, – отметил Данилюк.

Справка Finance.ua:

1 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

В течение июня 2017 года экс-совладелец Игорь Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина, НБУ и Приватбанка.