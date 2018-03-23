Минфин сократил список документов для завершения таможенного оформления

Министерство финансов сократило список документов, которые необходимо подать соответствующему контролирующему органу для завершения соответствующего вида государственного контроля – санитарно-эпидемиологического, ветеринарно санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического видов госконтроля.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди нововведений по сравнению с действующим сегодня перечнем документов, стоит отметить следующие:

- перечень документов в разрезе товаров и видов контроля дифференцирован по направлениям перемещения товаров на ввоз, вывоз, транзит;

- указаны основания для необходимости предоставления контролирующему органу определенного документа (ссылка на определенный закон, постановление правительства, приказ соответствующего министерства);

- значительно сокращен перечень документов, которые необходимо подать для завершения экологического контроля.

Новый приказ упрощает ведение внешнеэкономической деятельности и ускоряет процесс взаимодействия предприятий и органов государственной власти, осуществляющих те или иные виды государственного контроля.