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Минфин сократил список документов для завершения таможенного оформления

Минфин сократил список документов для завершения таможенного оформления

Министерство финансов сократило список документов, которые необходимо подать соответствующему контролирующему органу для завершения соответствующего вида государственного контроля – санитарно-эпидемиологического, ветеринарно санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического видов госконтроля.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди нововведений по сравнению с действующим сегодня перечнем документов, стоит отметить следующие:

- перечень документов в разрезе товаров и видов контроля дифференцирован по направлениям перемещения товаров на ввоз, вывоз, транзит;

- указаны основания для необходимости предоставления контролирующему органу определенного документа (ссылка на определенный закон, постановление правительства, приказ соответствующего министерства);

- значительно сокращен перечень документов, которые необходимо подать для завершения экологического контроля.

Новый приказ упрощает ведение внешнеэкономической деятельности и ускоряет процесс взаимодействия предприятий и органов государственной власти, осуществляющих те или иные виды государственного контроля.

По материалам РБК-Украина
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