По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28,522 млн и 44, 017 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 46). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,25-2626 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 72,935 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,2500 – 3 000
26,2300 – 1 300
26,2200 – 20 000
26,2200 – 35 000
26,2200 – 20 000
26,2200 – 30 000
26,2200 – 44 444
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,2700 – 120 000
26,2100 – 4 250
26,2200 – 20 000
26,2300 – 10 000
26,2300 – 20 000
26,2300 – 10 000
26,2300 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,9832 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,9832 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.