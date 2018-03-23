По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28,522 млн и 44, 017 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 46). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,25-2626 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 72,935 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2500 – 3 00026,2300 – 1 30026,2200 – 20 00026,2200 – 35 00026,2200 – 20 00026,2200 – 30 00026,2200 – 44 444

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,2700 – 120 000

26,2100 – 4 250

26,2200 – 20 000

26,2300 – 10 000

26,2300 – 20 000

26,2300 – 10 000

26,2300 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,9832 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,9832 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.