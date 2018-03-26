В новом аэропорту Берлина спишут 750 мониторов, не работавших ни разу за шесть лет

В новом аэропорту Берлина Бранденбург спишут 750 никогда не использовавшихся мониторов, сообщает avianews.com со ссылкой на thelocal.de.

Это связано с тем, что подошел к концу срок службы устройств. За все 6 лет с момента установки они так и не показали ни одному пассажиру информацию о вылете или прилете рейсов.

Тем не менее, все это время устройства были подключены к электросети. По заявлению пресс-секретаря аэропорта Ханнеса Штефана Хонеманна, замена экранов обойдется в 500 тыс. евро.

На утилизацию пойдут не все устройства – около 100 из них передадут для работы в два других аэропорта Берлина – Тегель и Шенефельд.

Аэропорт Берлина Бранденбург стал самым печально известным долгостроем в Германии за последние годы. Первоначально планировалось, что новые воздушные ворота столицы Германии начнут работу в 2011 году, после чего предполагалось закрыть аэропорты Шенефельд и Тегель.

Однако из-за обнаруженных проблем с системой пожарной безопасности открытие нового аэропорта неоднократно переносилось. На данный момент городские власти Берлина надеются, что Берлин-Брандербург начнет свою работу осенью 2020 года.

При этом некоторые немецкие издания подняли вопрос целесообразности немедленной замены мониторов в условиях, когда до сих пор четко не определена дата открытия аэропорта.