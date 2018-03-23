В Siri нашли уязвимость, которая позволяет читать скрытые сообщения

В голосовом помощнике Siri обнаружен баг, позволяющий узнать содержимое скрытых уведомлений на iPhone.

Об этом сообщает 9to5Mac.

В iOS 11 появилась функция, которая скрывает содержание сообщений на заблокированном экране — чтобы прочитать уведомление, требуется разблокировать айфон с помощью Touch ID или Face ID. Тем не менее, уязвимость Siri позволяет обойти эту защиту — для этого достаточно попросить помощника зачитать вслух уведомления.

Сообщается, что Siri успешно читает сообщения из приложений WhatsApp, Telegram, Skype, Signal и других. Компания Apple заявила о том, что осведомлена о проблеме и уже работает над ее исправлением.