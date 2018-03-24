NASA заявило о скорой потере еще одного космического телескопа

Совсем недавно мы сообщали о том, что время работы телескопа Кеплер подходит к своему завершению – у аппарата осталось всего несколько месяцев до того, как его топливные баки будут полностью опустошены.

Теперь же американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило о проблемах с орбитальной обсерваторией Ферми. У космического телескопа заклинил один из двигателей, управляющий положением одной из его солнечных панелей.

“16 марта этого года обсерватория Ферми зафиксировала неполадки в работе двигателя одного из блоков ее солнечных панелей. В результате этого зонд перешел в безопасный режим и отключил все инструменты. Сейчас специалисты NASA пытаются раскрыть причину неполадки и рассматривают возможность продолжать наблюдения, используя заклинившую панель”, — со ссылкой на инженерную команду NASA сообщил известный астроном Джонатан Макдауэлл.

Напомним, что вывод телескопа «Ферми» на орбиту состоялся 11 июня 2008 года. Изначально проект носил название GLAST, однако в августе того же года был переименован в честь физика Энрико Ферми, участвовавшего в Манхэттенском проекте, а также являвшегося основоположником физики высоких энергий. Космический аппарат оборудован двумя основными инструментами – телескопом LAT, предназначенным для обзора неба в гамма-диапазоне, а также детектором гамма-вспышек GBM.

За десять лет своей работы телескоп успел обнаружить тысячи новых гамма-всплесков, гигантских черных дыр и прочих объектов, излучающих свет самых высоких энергий, в том числе и след от слияния двух пульсаров, открытый гравитационной обсерваторией LIGO в августе прошлого года.

Инженеры NASA отмечают, что проблемы с двигателями солнечных батарей аппарата могут серьезно ограничить его функциональность и эффективность. Если их работу не удастся восстановить, то это вообще может поставить крест на дальнейшей научно-исследовательской работе телескопа. Дело в том, что аппарат вращается на довольно низкой круговой орбите вокруг Земли. В случае, если батареи аппарата потеряют способность менять свое положение, то в некоторых местах орбиты он будет получать крайне мало солнечной энергии. Команда, работающая с Ферми, пока не может понять, что именно вызвало поломку двигателя солнечной панели.

Есть предположение, что сбой связан не с механической, а электронной природой. Если это действительно так, то инженеры, скорее всего, смогут восстановить работоспособность телескопа. В таком случае будет рассматриваться возможность по уменьшению энергопотребления для возобновления научной части миссии, но для начала необходимо понять точную причину поломки.