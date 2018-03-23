Кабмин выделил 50 млн гривен на восстановление Луганской области

Кабинет министров Украины выделил 50 млн гривен на развитие и восстановление Луганской области. Об этом глава Кабмина Владимир Гройсман написал в Twitter.

“По ремонту поврежденных дорог в Луганской области. Мы выделили 50 млн на развитие и восстановление Луганщины. Надо разговаривать с представителями военно-гражданской администрации, которая решит, как использовать эти деньги. Мы будем заниматься восстановлением инфраструктуры”, – написал он.

Напомним, 21 марта Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.

“Новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше. Нужно подойти к ремонту и строительству абсолютно системно. У нас задача – не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты”, – заявил на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.