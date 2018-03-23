Межбанк: доллар приподняли покупки подешевевшей накануне СКВ

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки дальнейшего «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 54 365,8 млн. грн. к отметке 50 383,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть реальный риск для курса доллара на торгах валютного межбанка. Дело в том, что надежды отечественной металлургии на щедрость Госказначейства в компенсации НДС, что должно было заморозить продажи СКВ на рынке ради дефицитной нынче гривни, рухнули, играя на стороне «зеленых медведей» межбанка. И, возможно, в команде НБУ, которая наверняка может воспользоваться коррекцией «американца» и пополнить свои резервы, выкупив с рынка «лишние» доллары.

К 10.11, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,23/26,27 UAH/USD.

По-пятничному «вялый» межбанковский рынок безналичного «американца», констатировав его начальную коррекцию до 26,23/26,27 UAH/USD, не тронулся с этой отметки по состоянию на 10.36, перейдя в режим ожидания выхода на рынок системных игроков, предположительно, с 11.00 Киева.

Около 10.45 активизировавшиеся покупки подешевевшей безналичной СКВ привели к незначительному отскоку ее цены: 26,24/26,28 UAH/USD.

Появившиеся на валютном межбанке системные игроки своими действиями сузили спред долларовых котировок до 26,25/26,27 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,2400/ 26,2800

евро – 32, 2988/ 32,3480

российский рубль – 0,4588/ 0,4599

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2336 / 1,2337

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке