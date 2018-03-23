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Индия борется с импортным пальмовым маслом

Индия борется с импортным пальмовым маслом

Правительство Индии приняло решение о повышении импортной пошлины на сырое и рафинированное пальмовое масло, передает Reuters.

Уточняется, что пошлина на импорт сырого пальмового масла выросла с 30% до 44%, на рафинированное – с 40% до 54%.

Индия повышает пошлины на импорт продукта четвертый раз за последние шесть месяцев. Таким образом, правительство хочет поддержать внутреннего производителя, стабилизировав цены на местные масличные культуры.

Индия импортирует пальмовое масло из Индонезии и Малайзии, соевое масло – из Аргентины и Бразилии. Она также покупает небольшие объемы подсолнечного масла из Украины и масло канолы из Канады.

А тем временем, Украина не сбавляет темпов импорта пальмового масла.

Всего за два месяца текущего года наша страна импортировала 29,3 тыс. тонн пальмового масла.

В целом, в течение сезона 2017/18 Украина импортировала около 78 тыс. тонн пальмового масла, что является наибольшим показателем за последние семь сезонов.

По материалам reuters.com
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