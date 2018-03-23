Сколько польский бизнес вложил в Украину: озвучены данные

Польский бизнес присматривается к Украине и инвестиции из этой страны постепенно растут. Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью, пишет Сегодня.

Дещица прокомментировал заявление министра инвестиций и развития Польши Ежи Квичинского, который отмечал, что Украина остается территорией риска для польских инвестиций.

“Польские инвестиции в Украину не падают, а немножечко растут. И польские предприниматели инвестируют дальше. Те, которые уже заинвестировали, сохраняют свои инвестиции в Украине. Это правда, что нет такого динамичного роста инвестиций. Но, тем не менее, интерес к Украине существует, польский бизнес присматривается к Украине”, – отметил Дещица.

Он признал, что российская агрессия на Донбассе является препятствием для более масштабных инвестиционных проектов, но и в этих условиях вложения растут.

“Но даже в условиях войны с Россией, по сравнению с 2016 годом, объем прямых иностранных инвестиций из Польши в экономику Украины вырос почти на 60 млн долл. и по состоянию на конец 2017 года в целом составил 816 млн долл. (в 2016 году – 758,3 млн долл.)”, – рассказал посол.

Напомним, как сообщал ранее премьер-министр Владимир Гройсман, прямые иностранные инвестиции в Украину по итогам 2017 года составили 2,3 млрд долларов. “В прошлом году мы привлекли 2,3 млрд долларов иностранных инвестиций. Это хорошая цифра, но этого недостаточно”, – рассказал премьер.