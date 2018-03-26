Украинцы установили новый рекорд по доли расходов на еду с 2010 года (инфографика)

42,1% всех трат украинцев пришлись на продукты питания и безалкогольные напитки. Всего люди потратили на еду 809 млрд грн. Это почти на 200 млрд больше, чем в 2016-м.

Такие данные опубликовала Государственная служба статистики в ежегодном отчете, подсчитав целевые траты домохозяйств.

Таким образом украинцы установили новый рекорд по доли расходов на еду с 2010 года.

И виной тому, конечно, вовсе не подросший аппетит людей, а высокая инфляция, зафиксированная в минувшем году.

Примечательно, что невзирая на существенное увеличение расходов на продукты питания, тратить меньше денег на алкоголь и табак люди не стали. Что, впрочем, отчасти объясняется ценовым фактором. Ведь из-за растущих ставок акцизов эти категории товаров также активно дорожали.

На чем украинцы экономили – так это на услугах ЖКХ и транспорте.

В абсолютных цифрах траты на эти категории товаров также выросли, однако по отношению к общей сумме издержек – уменьшились.

Так, если в 2016-м на оплату электроэнергии, тепла и прочих жилищных услуг люди тратили 11,9% от всех расходов, то в 2017-м только 10,7%. Правда, в абсолютных цифрах показатели выросли и здесь: на 22,2 млрд грн до почти 206 млрд грн.