Межбанк: доллар упал на дефиците гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 2,01 коп., на торгах четверга вырос на 2,74 коп., оказавшись на уровне 26,2536 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 марта с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,34 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав к 26,28/26,32, а спустя 13 минут курс обосновался на отметке

26,24/26,28 UAH/USD, где удерживался равновесием спроса и предложения до 11.03 Киева. В этот час на рынке появились системные игроки, вызвав заметный рост текущей ликвидности сделок. Меж тем сбалансированность спроса и предложения позволила игрокам сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.

К 11.25 доллар немного понизился в цене по более значимым бидам (26,23/26,27 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, это встревожило регулятора, который появился на рынке, выкупая СКВ у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса, не допуская дальнейшего проседания цен «американца».

Котировки последнего вернулись по состоянию на полдень к прежней отметке (26,25/26,27 UAH/USD), которую не покидали до 14.30 Киева, решившись в это время на более широкую маржу – 26,24/26,28 UAH/USD.

Межбанк, меж тем, опустел. Отсутствие реальных сделок сохранило цену доллара на цифре 26,24/26,28 UAH/USD до 16.20 Киева.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 26,24/26,28 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 22 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2536 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,2400 / 26,2800

евро – 32,3512/ 32,4612006

рубль – 0,4597 / 0,4598

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2301/1,2302

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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