Число собственных торговых марок в украинских супермаркетах в разы меньше, чем в Европе

Cогласно данным по анализируемым категориям Nielsen, доля СТМ в Украине в 2017 году составляет 11,7% в объемах продаж. В то время как в целом в Европе доля СТМ, по данным 2016 года, составляла 31,4% и постоянно растет.

Похожая ситуация, где возможности для развития частных марок сетей велики, наблюдается в странах Латинской Америки, Северной Америки и в странах Тихоокеанского региона, где доля СТМ составляет ниже 20%, по данным 2016 года.

“Одно из ограничений, с которыми сталкиваются сети, – это производительная способность бренда. Порой сетям сложно найти партнера, который готов производить частную марку в нужном объеме. В большинстве случаев бренды готовы и имеют необходимую производительную мощность. Дилемма в том, производить или нет конкурирующую марку в портфеле бренда. Поэтому важно развивать малых и средних производителей, которые будут заинтересованы в производстве СТМ для сетей”, — комментирует Юрий Лищук, директор по работе с розничными сетями Nielsen в Украине.

Почему покупатели готовы отдавать предпочтение собственным торговым маркам сетей? В Украине — потому что “дешевле, чем марки производителей” — говорят потребители уже несколько лет подряд. Однако в 2017 году снизилось количество тех покупателей, которые считают, что частные марки – это “оптимальное соотношение цены и качества” — с 36% до 24%.

Среди товаров, которые украинские потребители предпочитают покупать под собственной торговой маркой, лидируют бакалея (рис, мука, сахар и т. д.) — 78%, молочные продукты (70%), консервированные и упакованные продукты питания (68%), чистящие и моющие средства для дома (60%), бумажные изделия (туалетная бумага, салфетки и т. д.) — 59%.

“Сегодня бренды имеют дело с поколением миллениум, которое через 10 лет вытеснит беби-бумеров и будет составлять большинство покупателей в мире. Миллениалы более открыты к новому и готовы пробовать новые продукты. Это касается и частных марок сетей. Это поколение требовательное ко всему, что обеспечивает им удобство и предлагает любые варианты товаров для любого образа жизни. Так рождается лояльность к бренду, независимо от того, известный ли это бренд или частная марка сети. Качество и дополнительная ценность — вот что ценит миллениал”, — полагает Юрий Лищук.