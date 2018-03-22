Поляки угрожают Таруте отобрать Гданьскую судоверфь

Министерство имущества Польши (Skarb Panstwa) пытается восстановить государственный контроль над судостроительным заводом в Гданьске (Stocznia Gdansk), находящимся в состоянии банкротства, для его дальнейшей реструктуризации и развития.

Об этом, как передают польские СМИ, сообщил Марцин Члюдзиньски (Marcin Chludzinski), глава Агентства развития промышленности Польши (Agencja Rozwoju Przemyslu), подконтрольного Министерству имущества, пишет “Дело”.

“Мы, как Skarb Panstwa, хотим взять ответственность на себя, инвестировать в завод деньги и вести бизнес таким образом, чтобы обеспечить людей работой, стратегию долгосрочного развития и стабильную занятость”, — сказал он.

По его словам, переговоры с украинским собственником продолжаются, но с конца января, когда он получил предложение от Польши по обратному выкупу предприятия, решение не принято до сих пор.

Контрольный пакет Stocznia Gdanska принадлежит структурам Сергея Таруты, народного депутата и совладельца корпорации “Индустриальный союз Донбасса”. ARP принадлежит только 19% акций судозавода и 50% акций GSG Towers, компании-производителя башен для ветровых электростанций.

“Мы не можем инвестировать средства в то, что не находится под нашим контролем, потому что деньги могут быть выведены с предприятия. Такое происходило 8-10 лет назад, когда польское правительство, сформированное коалицией PO-PSL, вкладывало средства без операционного контроля”, — отметил Члюдзиньски.

ARP намерен восстановить позиции судоверфи на рынке металлоконструкций, а также возобновить производство кораблей: на первом этапе — их частей, а затем — полных изделий.

В то же время польская сторона допускает, что украинский инвестор может выйти из переговорного процесса, хотя Stocznia Gdanska уже длительное время не имеет новых заказов, а также показывает убытки. Кроме того, предприятие уже 10 лет не строит корабли.

В этом случае ARP готово задействовать план “Б”, который предусматривает запуск так называемой “технической верфи”, то есть, активизация судостроительной деятельности в Специальной экономической зоне “Померания” с использованием существующей там инфраструктуры, причалов и строений.