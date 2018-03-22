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День финансов, 22 марта: Нет, не о Савченко. О продлении "строительной амнистии", концессионных дорогах, бесплатных родах

День финансов, 22 марта: Нет, не о Савченко. О продлении "строительной амнистии", концессионных дорогах, бесплатных родах

Четверг, 22 марта. Пока вся Украина следила за обвинением и арестом Савченко (кстати, даже Порошенко успел прокомментировать сегодняшние события), нам день больше запомнился амнистиями и начинаниями:

Продление “строительной амнистии. Закон, который сегодня приняли депутаты, предусматривает, что орган государственного архитектурно-строительного контроля безвозмездно в течение 10 дней после подачи заявления должен принять в эксплуатацию объекты класса СС1, построенные на земельных участках без разрешительного документа на выполнение строительных работ.

Владельцам еврономеров – амнистию в обмен на декларации доходов. Председатель комитета ВР Нина Южанина внесла новое предложение для решения проблемы нерастаможенных автомобилей в Украине.

Водителям – качественные платные дороги. Президент подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог”. Как указывается в документе, концессионные дороги – это дороги более высокого качества, которые отвечают высоким стандартам, поскольку главным для пользователей этих дорог будет качество и скорость движения.

Украинцам – полеты от Ryanair. Согласно информации источников, “Ryanair” будет выполнять полеты из киевского аэропорта “Борисполь” и Львова, список здесь. Кстати, стало известно условие открытия представительства Ryanair в Украине.

В ЕС – бесплатный интернет. Еврокомиссия объявила о запуске проекта WiFi4EU, призванного обеспечить бесплатный доступ по Wi-Fi к интернету по всему Евросоюзу.

Украинкам – бесплатные роды. После введения медицинской реформы наблюдение за беременностью и роды останутся в перечне бесплатных для пациента услуг. Государство будет покрывать 100% стоимости этих услуг.

Украина – не бедная страна. МВФ не считает Украину бедной развивающейся страной. В фонде отметили, что в 2014 году уровень доходов в Украине в пересчете на одного гражданина был на 14% ниже уровня, до которого страны включаются в группу низкодоходных (2330 долларов годового дохода).

По материалам Finance.UA
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