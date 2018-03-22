Мошенники рассылают письма с вирусами от имени налоговиков

От имени ГФС осуществляется рассылка писем с вредоносным программным обеспечением, передает УНН со ссылкой на сообщение фискальной службы.

“21 марта 2018 года зафиксировано значительное количество спам-рассылок писем по электронной почте. Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени Государственной фискальной службы Украины”, – говорится в сообщении.

В Государственной фискальной службе предупредили, что рассылка этих сообщений осуществляется с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к ГФС.

Фискалы также привели пример спам-сообщения: “Официальное письмо-обращение руководителю предприятия. В течение января-ноября 2016 года подразделениями контроля за проведением расчетных операций выявлены нарушения налогового законодательства, доводим до вашего сведения, что это является основанием выдвижения подозрения в совершении административного правонарушения по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)). Просим вас ознакомиться с письмом исполнительной службы и сообщить об этом руководителю предприятия”.

К этим сообщениям, как уточнили в ГФС, прилагается файл с вирусами.

В службе призвали налогоплательщиков внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять ее достоверность.