Индия испытала крылатую ракету с головкой самонаведения

Индия провела успешные испытания крылатой ракеты БраМос с головкой самонаведения. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 22 марта.

Отмечается, что совместная российско-индийская компания БраМос реализует программу Make in India, в рамках которой планируется производить различные системы оружия и их компоненты на территории Индии.

“Сегодня проведены испытания крылатой ракеты БраМос с головкой самонаведения индийского производства”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что цель была поражена с “заданной точностью”.

Ранее впервые была успешно испытана ракета БраМос воздушного базирования. Сейчас модернизацию проходят 40 истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, которые станут носителями крылатых ракет БраМос.