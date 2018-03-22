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Стало известно условие открытия представительства Ryanair в Украине - источник

Стало известно условие открытия представительства Ryanair в Украине - источник

Ирландский лоукост-перевозчик Ryanair запускает рейсы из Киева и Львова уже в октябре, если же деятельность авиакомпании в Украине будет успешной, следующим шагом станет открытие представительского офиса в Украине.

Об этом сообщили источники, приближенные к переговорному процессу.

Как рассказал собеседник агентства, Ryanair запустит рейсы из Киева и Львова в Европу уже в октябре.

Он добавил, что в новом соглашении “перевозчик получил равные условия для начала работы в аэропорту “Борисполь” (из-за срыва переговоров с которым в прошлом году авиакомпания отказалась от планов на Украину) и Ryanair будет работать согласно новой публичной оферты.

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“Если все “взлетит”, компания успешно будет работать, то следующим шагом будет открытие представительского офиса в Украине”, – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в аэропорту “Борисполь” ожидают прирост пассажиропотока не менее чем на 100 тысяч человек. В общем в аэропорту, демонстрирующем один из самых высоких темпов роста в Европе, прогнозируют годовой прирост пассажиропотока около 20%.

Справка Finance.ua:

  • 21 марта на заседании Кабинета министров премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что аэропорт “Борисполь” успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией “Ryanair”.
  • Как известно, в июле 2017 года ирландская авиакомпания Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок из-за того, что киевский аэропорт не выполнил соглашение и стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, в частности “Международные авиалинии Украины”.
  • Однако в январе 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с “Ryanair” находятся на завершающем этапе – и локуостер может прийти на рынок Украины до конца зимы. Но впоследствии он уточнил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.
По материалам УКРИНФОРМ
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