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Акционеры Tesla одобрили размер выплат Маску: за 10 лет может получить более $55 млрд

Акционеры Tesla одобрили размер выплат Маску: за 10 лет может получить более $55 млрд

Акционеры автопроизводителя Tesla одобрили 10-летний компенсационный пакет для гендиректора компании Илона Маска.

Его размер может составить более $55 млрд.

Как сообщает Дело со ссылкой на CNBC, компенсационный пакет входит в план компании по переводу Маска с гарантированного оклада на компенсацию в виде акций компании в зависимости от роста ее капитализации. Акционеры Tesla ожидают, что капитализация автопроизводителя вырастет с текущих $53 млрд до $650 млрд.

По условиям перехода с оклада на акции в течение ближайших 10 лет Маск будет получать материальную компенсацию в форме передачи в собственность акций компаний: 12 траншей в объеме 1% текущих акций Tesla каждый.

Первый транш глава Tesla получит после того, как капитализация компании превысит $100 млрд.

Каждый следующий 1% акций Маск будет получать после того, как капитализация будет увеличиваться еще на $50 млрд.

Все 12 траншей предприниматель сможет получать в том случае, если рыночная стоимость компании превысит $650 млрд.

Издание отмечает, что утвержденная сумма компенсации формально равна $2,6 млрд по текущей стоимости, однако при успешной реализации всех целей и роста общей капитализации Tesla состояние Маска за 10 лет может увеличиться на $55,8 млрд.

Текущее состояние предпринимателя, по подсчетам Forbes, составляет чуть более $20 млрд. Также отмечается, что Маск сможет получить компенсацию только в том случае, если в течение ближайших 10 лет останется на посту руководителя Tesla.

Текущий компенсационный план составлен по аналогу с соглашением от 2012 года, по которому Маск в течение пяти лет должен был увеличить капитализацию компании в 17 раз, с чем он успешно справился.

По материалам Дело
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