Huawei ведет переговоры о создании смартфона на блокчейн

Китайская компания Huawei ведет переговоры о лицензировании операционной системы, разработанной блокчейн-компанией Sirin Labs под названием SIRIN OS, которая должна работать наряду с Android-системой от Alphabet Inc. На данный момент ведутся предварительные переговоры и никаких соглашений пока не подписано.

Представители Huawei и Sirin Labs подтвердили, что компании ведут переговоры, но отказались от каких-либо комментариев.

Если такие планы действительно существуют, то Huawei станет первым крупным производителем смартфонов, который решится на интеграцию новой технологии в смартфоны и таким образом приблизит ее к массовому рынку. Даже после падения в этом году криптовалютный рынок за последние 12 месяцев вырос в 15 раз до 350 млрд долларов, но криптовалюты и связанные с ними приложения по-прежнему не используются массово.