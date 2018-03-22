Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 49 0

Huawei ведет переговоры о создании смартфона на блокчейн

Huawei ведет переговоры о создании смартфона на блокчейн

Китайская компания Huawei ведет переговоры о лицензировании операционной системы, разработанной блокчейн-компанией Sirin Labs под названием SIRIN OS, которая должна работать наряду с Android-системой от Alphabet Inc. На данный момент ведутся предварительные переговоры и никаких соглашений пока не подписано.

Представители Huawei и Sirin Labs подтвердили, что компании ведут переговоры, но отказались от каких-либо комментариев.

Если такие планы действительно существуют, то Huawei станет первым крупным производителем смартфонов, который решится на интеграцию новой технологии в смартфоны и таким образом приблизит ее к массовому рынку. Даже после падения в этом году криптовалютный рынок за последние 12 месяцев вырос в 15 раз до 350 млрд долларов, но криптовалюты и связанные с ними приложения по-прежнему не используются массово.

По материалам Altcoin.info
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018