“Биткоин Эскобара”: Брат самого известного в мире наркобарона запускает свою криптовалюту

Новый токен обещает стать более быстрой и простой альтернативой Биткоину. В настоящее время инвестиционная фирма Роберто, Escobar Inc, работает над первоначальным предложением монет (ICO), где пользователи могут приобрести токен со скидкой 96 %: вместо $ 50 приобрести монету за $2.

На официальном веб-сайте Diet Bitcoin говорится, что эмиссия токенов составляет 1 000 000 DDX и будет выпущена в три этапа: 300 000 DDX будут проданы по цене 50 долларов США (в настоящее время благодаря скидке эта цена составляет 2 доллара), следующие 300 000 будут стоить 100 долларов за монету, а оставшиеся 400 000 будут оценены в 1000 долларов США.

По словам исполнительного директора Escobar Inc Даниэля Рейтберга, каждый просто обязан посетить сайт проекта и купить токены: «Каждый, кто узнал о релизе, просто обязан перейти на сайт www.dietbitcoinICO.org и купить столько DDX, сколько сможет себе позволить. В итоге Diet Bitcoin сравнится с Биткоином. Разница лишь в том, что сейчас он в 4000 раз дешевле».

«Почему вы покупаете Биткоин, у которого нет настоящей команды? Мы в Escobar Inc обязуемся полностью поддерживать Diet Bitcoin и ежедневно следить за тем что с ним происходит».

Стоит отметить, что форки Биткоина не являются чем-то новым: существует программное обеспечение, которое позволяет практически каждому сделать это в несколько кликов. Именно поэтому советуем быть осторожными с инвестициями в DDX.

Помимо новой криптовалюты, Эскобар также выпустил книгу под названием “Биткоин Пабло Эскобара”, которая объясняет его порыв создать собственную монету. Эта “редкая” литература доступна для покупки на Amazon за $ 8, но вы также можете получить бесплатный экземпляр на официальном сайте Diet Bitcoin.

Между прочим, Роберто утверждает, что, вопреки распространенному мнению, Биткоин был создан американским правительством, а не таинственным Сатоши Накамото. Именно поэтому он не может использовать уже существующие криптовалюты и создает собственную: «Мир поймет, что это они его создали. И когда придет это осознание, уже будет слишком поздно, ЦРУ сольет все свои монеты, что уничтожит ценность Биткоина».

Ну что же, посмотрим насколько успешным будет Diet Bitcoin, но Роберто смотрит в будущее с оптимизмом. Бизнесмен утверждает, что большинство доступных в настоящее время криптовалют являются мошенническими проектами, и клянется, что его DDX останется, когда остальные падут.

«Вы можете держаться за свои бесполезные монеты», – говорит Эскобар в книге. «Держите Ethereum, держите TRON, держите Ripple, держите Биткоин. Увидите, что произойдет. Все они будут равны нулю, или около того. Но не моя монета. Потому что моя монета — это работа всей моей жизни!».