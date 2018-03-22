По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (47, 653 млн и 52,897 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 38). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,29,- 26,30 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 100, 550 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2800 – 60026,2700 – 2 00026,2600 – 1 00026,2600 – 16 00026,2500 – 3 00026,2500 – 19 99026,2500 – 3 300

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2500 – 1 000

26,2700 – 5 000

26,2700 – 15 000

26,2700 – 15 000

26,2700 – 5 000

26,2800 – 10 000

26,2800 – 200 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” -26,2885 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2172 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.