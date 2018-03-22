По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (47, 653 млн и 52,897 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 38). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,29,- 26,30 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 100, 550 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,2800 – 600
26,2700 – 2 000
26,2600 – 1 000
26,2600 – 16 000
26,2500 – 3 000
26,2500 – 19 990
26,2500 – 3 300
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,2500 – 1 000
26,2700 – 5 000
26,2700 – 15 000
26,2700 – 15 000
26,2700 – 5 000
26,2800 – 10 000
26,2800 – 200 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” -26,2885 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2172 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.