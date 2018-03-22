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ФГВФЛ завершил гарантированные выплаты вкладчикам банка «Таврика»

ФГВФЛ завершил гарантированные выплаты вкладчикам банка «Таврика»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам АО «Банк «Таврика».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«20 марта 2018 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (дальше – Фонд гарантирования) на ликвидацию АО «Банк «Таврика» были представлены документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕОР)», – говорится в сообщении.

Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день представления документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица. В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО «Банк «Таврика».

По материалам УКРИНФОРМ
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