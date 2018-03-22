ФГВФЛ завершил гарантированные выплаты вкладчикам банка «Таврика»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам АО «Банк «Таврика».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«20 марта 2018 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (дальше – Фонд гарантирования) на ликвидацию АО «Банк «Таврика» были представлены документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕОР)», – говорится в сообщении.

Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день представления документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица. В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО «Банк «Таврика».