Рада может криминализировать контрабанду леса-кругляка

Парламент собирается усилить административную и уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и дальнейший его экспорт вне таможенного контроля. Соответствующий законопроект №5495 принят в первом чтении 246-ю голосами. Как отмечают авторы законопроекта, его реализация позволит обеспечить сохранение лесного фонда страны и усилит положительный эффект от моратория на экспорт леса-кругляка.

“В 2015 году мы в парламенте приняли 10-летний мораторий на экспорт леса-кругляка из Украины. На полную, по всем древесным породам, он заработал в 2017 году. Результаты действия моратория только за этот год:

+2 млрд грн дополнительных инвестиций;

+тысячи новых рабочих мест по всей стране;

+4 млрд грн несырьевого экспорта;

+400 млн грн дополнительных налоговых платежей в бюджет”, – рассказал председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, заместитель лидера РПЛ по экономической политике Виктор Галасюк.

По его словам, положительные эффекты могли бы быть в разы больше, если бы не контрабанда леса-кругляка: “Для исправления ситуации мы предлагаем криминализировать это преступление. Это одна из ключевых новаций законопроекта №5495 о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов. Нарушаешь мораторий, незаконно вывозишь лес за границу – отправляйся в тюрьму на 3-7 лет. За рецидив – до 12 лет”.

Галасюк подчеркнул – огромных усилий стоило не только принять, но и сохранить мораторий, несмотря на огромное давление и кредитный шантаж со стороны Евросоюза и необоснованные обещания президента об отмене моратория.

Главный аргумент оппонентов моратория – что он будто бы противоречит соглашению ВТО и Соглашении о свободной торговле с ЕС.