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ФГВФЛ подал заявление в полицию в связи с неправомерным использованием активов одного из банков

ФГВФЛ подал заявление в полицию в связи с неправомерным использованием активов одного из банков

Фонд гарантирования подал заявление о совершении уголовного правонарушения в связи с неправомерным использованием активов неплатежеспособного «Кредитпромбанка».

Речь идет о более 50 земельных участках, которые расположены в селе Вишенки, С/Т «Лыбидь» (Киевская область), общей площадью 6,5988 га.

Об этом сказано на сайте Фонда гарантирования вкладов.

В ФГВФЛ отмечают, что 21 марта 2018 года во время осмотра сотрудники банка установили, что на территории указанных земельных участков осуществляется незаконная добыча песка. Учитывая неправомерность таких действий, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Бориспольский ОП ГУНП в Киевской области и подано заявление о совершении уголовного правонарушения.

Сотрудники банка также осуществили фото- и видеофиксацию с целью документирования лиц и техники, которые незаконно добывали песок.

Установлено, что вывоз песка осуществлялся автотранспортом ООО «УБА-ТРАНС» (ЕГРПОУ 34162412), руководителем которого является Коржевский Владимир Викторович.

По материалам Finance.UA
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