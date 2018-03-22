АЭС Украины за минувшие сутки произвели 229 миллионов кВт-ч электроэнергии

Атомными станциями Украины за прошедшие сутки, 21 марта 2018 года, произведено 229,01 млн. кВт-ч электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-центр ГП “НАЭК “Энергоатом”.

22 марта на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков: на энергоблоке №2 Запорожской АЭС 62-е сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №4 Запорожской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №2 Ривненской АЭС 6-е сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №3 Ривненской АЭС 105-е сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 42-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 4 020 МВт, РАЭС – 1 430 МВт, ЮУАЭС – 2 030 МВт, ХАЭС – 2 020 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.