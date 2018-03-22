Межбанк: гривна укрепилась

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,34 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 55 309,8 млн. грн. к отметке 54 352,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка, который, напомним, во вторник и в среду был реализован на практике.

К 10.12, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,28/26,32 UAH/USD. «Начались торги со спуска в теплые долины. Экспортерам нужна гривня для квартальных платежей», – констатировал наш гуру.

На 10.24 спуск в «теплые долины» был продолжен стараниями выросших оферов СКВ: 26,24/26,28 UAH/USD.

По состоянию на 10.44 котировки доллара на межбанке консолидировались на цифре 26,24/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж. Рынок ждет появления системных игроков.

Около 11.02, воспользовавшись равновесием покупок и продаж, безналичный доллар «позволил себе» сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,3000 / 26,3400

евро – 32,3200/ 32,3665

российский рубль – 0,4583 / 0,4593

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2347/1,2348

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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