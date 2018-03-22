Почему Россия не может пустить газ в обход Украины: эксперт назвал проблемы "Северного потока – 2"

Проект “Северный поток – 2” может столкнуться с рядом проблем даже после получения разрешения на строительство в Германии. Об этом рассказал британский эксперт Алан Райли, пишет Сегодня.

“Даже если они получат это разрешение, у них все равно останется ряд проблем. Одна из них заключается в том, что 70% финансирования “Северного потока – 2” заимствуется на международных рынках капитала. И европейские банки не сильно то и спешат давать свои деньги на этот проект, опасаясь санкций, которые могут ввести США против “Северного потока – 2”, – отметил Райли.

Напомним, на днях США пригрозили ввести санкции против иностранных компаний из-за “Северного потока – 2”. Ограничения могут распространяться на подрядчиков, которые поддерживают строительство российского газопровода.

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Кроме того, по словам Райли, важное значение имеет то, что в ноябре-2017 Еврокомиссия предложила внести поправки в газовую директиву ЕС, чтобы распространить основные принципы энергетического законодательства ЕС на газопроводы из третьих стран.

“Насколько я понимаю, на данный момент у немцев нет минимально необходимого количества голосов, чтобы заблокировать принятие этой поправки. В случае ее принятия “Северный поток – 2” столкнется с большой проблемой, потому что они не смогут получить необходимые разрешения Еврокомиссии”, – считает эксперт.

Райли напомнил, что Дания приняла закон, который разрешает им блокировать прокладку труб “Северного потока – 2” через свои территориальные воды.

“Если Дания заблокирует строительство трубы, реализация “Северного потока – 2” будет проходить с большими задержками. К тому же непонятно, как и где вообще прокладывать трубу в обход Дании. Если Россия пойдет на юг, то опять-таки попадает в территориальные воды Дании. А на севере территориальные воды уже и так перегружены международным трафиком”, – рассуждает Райли.