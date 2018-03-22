Украинцы в среднем работают на 630 часов в год больше, чем немцы (инфографика)

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила новые данные о продолжительности рабочего года в 35 развитых и некоторых развивающихся странах.

Самая длинная рабочая неделя среди 35 стран-членов ОЭСР — в Мексике — около 43 часов (2255 часов в год). Среди европейских стран первое место занимает Греция — в среднем в год жители страны тратят 2035 часов.

Меньше всего работают немцы — 1336 часов в год, хотя это не мешает им быть наиболее продуктивными. Исследование показывает, что производительность работы жителей Германии на 27% больше, чем у британских коллег. Голландцы, французы и датчане также работают в среднем менее 1500 часов в год.



Для сравнения средняя продолжительность рабочего года в Украине составляет около 1990 часов.