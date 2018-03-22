В Украине могут ограничить высотность застройки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновляет государственные строительные нормы, в частности, предлагает ограничить высотность застройки территории в населенных пунктах.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба министерства.

“Мы вводим новые линии ограничения градостроительной деятельности, в частности “голубые линии”, которые будут регулировать ограничения застройки по высоте в населенных пунктах – это решит проблему хаотичной застройки по высотности и будет способствовать гармонизации городского пространства”, – сообщил заместитель министра.

“На сегодня действующие нормы устанавливают лишь ограничения существующих и запроектированных улиц и дорог. Это так называемые “красные линии”, обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройство улиц и т.д., а также “линии регулирования застройки” – расположение зданий. Ограничение высотности у нас отсутствует”, – пояснил Парцхаладзе.

По его словам, обновленные нормы будут утверждены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Минрегион планирует пересмотреть устаревшую норму относительно обязательного проектирование мусоропроводов в многоэтажках.