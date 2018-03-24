Прошлогодний ВВП на одного украинца составлял 70,2 тысячи гривен

В 2017 году ВВП в расчете на одного человека составлял 70 210 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

“Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,5%. Номинальный ВВП составил 2982,9 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека — 70 210 грн.

Отметим, данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, в Минфине заявили, что в прошлом году рост ВВП Украины превысил прогнозируемый показатель 4 процентных пункта. Рост по итогам года составил 2,2%, при том что прогноз был 1,8%.