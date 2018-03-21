Инвесторы из Саудовской Аравии могут купить агрохолдинг "Мрия"

Компания Continental Farmers Group, основным владельцем которой является United Farmers Holding Company из Саудовской Аравии, ведет переговоры о покупке агрохолдинга “Мрия”.

Об этом сообщает Latifundist.com.

“Continental Farmers хочет купить активы “Мрии”, сейчас ведутся переговоры с руководством агрохолдинга. Окончательное решение пока не принято”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что нынешняя цена, предложенная Continental Farmers, пока не устраивает “Мрию”.

Также он добавил, что в приобретении “Мрии” все еще заинтересована компания “Кернел”.

Напомним, что в январе 2017 г. “Кернел” выразил заинтересованность в активах “Мрии”, но “Мрия” после консультаций с Комитетом Кредиторов приняла решение отклонить все предложения о покупке. После этого “Кернел” купил “Агро Инвест Украину” и “Украинские Аграрные инвестиции”, тем самым став крупнейшим латифундистом Украины.

Continental Farmers Group владеет активами в Украине и Польше, работает на украинском рынке с 2006 года. Основной бенефициар — United Farmers Holding Company (UFHC) (Саудовская Аравия). В состав Continental Farmers Group входят “Агро ЛВ Лимитед” и “Агромарк Юкей”.

Справка Finance.ua

“Мрия” — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречиху и сорго.