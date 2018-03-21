Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 127 0

Инвесторы из Саудовской Аравии могут купить агрохолдинг "Мрия"

Инвесторы из Саудовской Аравии могут купить агрохолдинг "Мрия"

Компания Continental Farmers Group, основным владельцем которой является United Farmers Holding Company из Саудовской Аравии, ведет переговоры о покупке агрохолдинга “Мрия”.

Об этом сообщает Latifundist.com.

“Continental Farmers хочет купить активы “Мрии”, сейчас ведутся переговоры с руководством агрохолдинга. Окончательное решение пока не принято”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что нынешняя цена, предложенная Continental Farmers, пока не устраивает “Мрию”.

Также он добавил, что в приобретении “Мрии” все еще заинтересована компания “Кернел”.

Напомним, что в январе 2017 г. “Кернел” выразил заинтересованность в активах “Мрии”, но “Мрия” после консультаций с Комитетом Кредиторов приняла решение отклонить все предложения о покупке. После этого “Кернел” купил “Агро Инвест Украину” и “Украинские Аграрные инвестиции”, тем самым став крупнейшим латифундистом Украины.

Continental Farmers Group владеет активами в Украине и Польше, работает на украинском рынке с 2006 года. Основной бенефициар — United Farmers Holding Company (UFHC) (Саудовская Аравия). В состав Continental Farmers Group входят “Агро ЛВ Лимитед” и “Агромарк Юкей”.

Справка Finance.ua

  • “Мрия” — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречиху и сорго.
  • В августе 2014 года “Мрия” сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.
По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018