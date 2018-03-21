День финансов, 21 марта: новый автобан, Ryanair для Борисполя, переоценка денежных переводов

Среда, 21 марта. Хороший, плохой, системный.

Хороший:

В Украине собрались построить хороший и надежный автобан. Новая трасса проляжет через Восточные Карпаты.

Хорошие новости и для киевлян. ПАО “Укрзализныця” получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 гектаров земли на территории Борисполя, необходимой под строительство инфраструктуры для экспресса, который будет курсировать между Железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом “Борисполь”.

Хорошо и тем, кто ждет лоукостер Ryanair в Борисполе. Сегодня Владимир Гройсман заявил, что до конца недели ожидается подписание контракта с лоукостером. Для остальных авиаперевозчиков в аэропорту будут снижены цены на обслуживание.

Главы ЦБ и министры финансов стран G20 на прошедшей встрече в Буэнос-Айресе хорошо и тщательно обсудили вопросы криптоактивов. Представители G20 считают, что криптовалюты не несут стандартных функций валют, однако и не несут угроз глобальной финансовой стабильности, хотя и имеют такой потенциал.

Плохой:

Плохо спрятал янтарь — лишился авто. Сотрудники Государственной пограничной службы изъяли у гражданина Украины автомобиль “Рено” польской регистрации за попытку вывоза на нем в Польшу 1,2 кг необработанного янтаря.

Плохо, если у вас старый паспорт в виде книжки. Власти хотят избавиться от такой формы документа. Еще одним шагом стал запрет на выдачу внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжки.

Системный:

НБУ огласил перечень системно важных банков на 2018 год. Отметим, к системно важным банкам Национальный банк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала, что соответствует общепринятой мировой практике.

Денежные переводы в Украину — те системно важные поступления, что влияют на нашу страну. Так вот, сегодня Нацбанк обновил методологический подход к оценке объема денежных переводов трудовых мигрантов в страну и, соответственно, переоценил влияние таких переводов на платежный баланс.

Одно из системно важных решений приняли и в Кабмине. Утверждена Госпрограмма развития автодорог на 2018-22 гг. Согласно тексту программы, ее общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн.

Кстати, сегодня была названа средняя стоимость ремонта километра дороги в Украине. Мы в редакции сильно удивились озвученной сумме. Как думаете, не многовато ли?

