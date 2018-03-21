Межбанк: доллар понизился на росте потребности в гривне

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 13,49 коп., на торгах среды вырос на 2,01 коп., оказавшись на уровне 26,2810 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 марта с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.14, покидая виртуальную сферу, доллар заметно потерял в цене, упав к 26,22/26,25, однако спустя 26 минут курс немного восстановился (26,25/26,30 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, без участия регулятора. Во всяком случае, НБУ на рынке в это время не видели.

К 11.04 на межбанке появились системные игроки, которые перенаправили тамошнюю атмосферу в деловую колею: 26,26/26,28 UAH/USD.

С этого момента стартовало «ползучее» укрепление «американца», котировки которого по состоянию на 11.30 оказались на цифре 26,26/26,29, спустя час, на 12.35 – на уровне 26,27/26,30 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 12.53 на фоне действовавших в то время цен 26,28/26,30 UAH/USD.

После обеда эта тенденция не претерпела изменений – к 13.20 доллар вырос до 26,29/26,33, а по состоянию на 14.30 на пустеющем рынке – до 26,30/26,34 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке по сути до самого закрытия сессии.

На цифре 26,30/26,34 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 21 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2810 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,2900 / 26,3200

евро – 32,2268 / 32,3148

российский рубль – 0,4668 / 0,4578

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2288/ 1,2289

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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