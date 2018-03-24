Служба занятости может предложить вакансии с высокой зарплатой, - Розенко

По информации Государственной службы занятости, на сегодняшний день в Украине есть значительное количество вакансий с достойной заработной платой, которая превышает 15 тыс. грн. Такой ответ вице-премьер-министр Павел Розенко дал на информацию о том, что в Госслужбе занятости больше вакансий с минимальной зарплатой.

Он заявил, что по информации Службы занятости есть «тысячи вакансий» по Украине, в которых оплата труда превышает 15 тыс. грн в месяц. Об этом говорится на официальном правительственном портале. Подобные предложения, по его словам, есть не только в Киеве, но и в Полтавской, Днепропетровской областях, в Одессе, Тернополе и в Запорожской области. Вице-премьер-министр считает, что через службу занятости можно спокойно найти работу с достойной оплатой труда.

Кроме того, Розенко уверен, что аналогичные условия можно найти в вакансиях частных агентств по трудоустройству.

Розенко рассказал также, что параллельно с повышением заработных плат правительство работает над улучшением условий труда. Вице-премьер заявил, что европейской должна быть не только зарплата, но и условия труда, европейские стандарты должны применяться во всех аспектах. В данном случае речь идет о мобильности рабочей силы, об улучшении инфраструктуры, о расширении возможностей для предоставления работникам социальных пакетов. Это будет комплексная реформа, по которой уже сейчас ведется работа.

Кроме того, Розенко сказал, что уже в октябре-ноябре этого года средняя заработная плата по Украине может достичь 10 тыс. грн.