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Гройсман хочет монополизировать отбор руководителей для госкомпаний - СМИ

Гройсман хочет монополизировать отбор руководителей для госкомпаний - СМИ

В Кабинете министров планируют изменить процедуру назначения руководителей государственных предприятий и членов их наблюдательных советов, предоставив больше полномочий правительству.

Об этом сообщают “Наші гроші”.

Отмечается, что проект постановления об изменениях в проведении конкурсов 21 марта внес на рассмотрение Кабмина первый вице-премьер Степан Кубив.

Документ предусматривает, что с момента его принятия прекращаются все кадровые конкурсы для госпредприятий со стоимостью активов и годового дохода свыше 200 миллионов гривен, если в настоящее время не определены кандидаты на должность.

Избрание руководителей предлагают проводить по новым правилам, чтобы значительно сократить время проведения конкурсов.

По-прежнему претендентов на должности будет утверждать комитет, но его состав сократится с 18 до 8 человек.

Половину из них составят представители Кабмина, другую – независимые эксперты, которых будет утверждать Кабмин.

При этом кворум составят три участника, таким образом, будет достаточно представителей правительства.

Претендентов будет утверждать комиссия из 5 человек: 2 – представители Секретариата Кабмина, 1 представитель Минюста, 1 представитель органа управления и 1 специалист по отбору персонала.

По материалам Наші гроші
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