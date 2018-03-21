Кабмин утвердил количество призывников в рамках весенней кампании

В среду, 21 марта, Кабинет министров Украины утвердил количество призывников, которых призовут на срочную военную службу в рамках весенней кампании – 15 190 человек.

В частности, на срочную службу в Вооруженные силы призовут 8 990 человек, в Государственную службу специального транспорта – 1 тыс. человек, в Национальную гвардию – 4 тыс. человек, в Госпогранслужбу – 1,2 тыс. человек.

На связанные с весенней кампанией расходы в целом направят почти 55 млн гривен – из расчета 3,6 тыс. гривен на призывника. Из них 3 524 гривны составит денежная помощь срочнику.