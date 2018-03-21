По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (62,215 млн и 72, 374 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (81 и 41). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,32-26,533 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 124 активные заявки по доллару на сумму более 124, 589 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,4000 – 40 000
26,3700 – 5 050
26,3500 – 5 000
26,3500 – 3 000
26,3200 – 20 000
26,3200 – 20 000
26,3200 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,2000 – 8 300
26,3000 – 5 700
26,3000 – 1 000
26,3000 – 3 300
26,3200 – 10 000
26,3200 – 20 000
26,3200 – 10 000
26,3200 – 2 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3605 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2876 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.