По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (62,215 млн и 72, 374 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (81 и 41). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,32-26,533 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 124 активные заявки по доллару на сумму более 124, 589 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,4000 – 40 000

26,3700 – 5 050

26,3500 – 5 000

26,3500 – 3 000

26,3200 – 20 000

26,3200 – 20 000

26,3200 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2000 – 8 300

26,3000 – 5 700

26,3000 – 1 000

26,3000 – 3 300

26,3200 – 10 000

26,3200 – 20 000

26,3200 – 10 000

26,3200 – 2 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3605 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2876 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.