Uber запатентовал виртуального водителя для общения с пешеходами

Компания Uber запатентовала для беспилотных автомобилей метод взаимодействия с другими участниками дорожного движения с помощью сигнальных табло и виртуального водителя, сообщает N+1 со ссылкой на The Verge.

В частности, дополнительные индикаторы помогут беспилотному автомобилю “сказать” пешеходам, что он подождет и сейчас можно перейти дорогу.

Одна из сложностей в появлении беспилотных автомобилей на дорогах в том, что у них нет дополнительных способов для общения с другими участниками дорожного движения. Люди могут друг другу кивнуть, показать жест рукой или воспользоваться звуковым сигналом, поворотниками или дальним светом не по прямому назначению, но другие водители или пешеходы обычно легко их понимают.

Специалисты Ford ранее тестировали для “общения” с другими участниками дорожного движения белый светодиодный индикатор, который был установлен под лобовым стеклом и разными режимами работы сообщал о намерении остановиться или тронуться. К схожей идее пришли специалисты Google, предложив устанавливать на кузов экраны, отображающие информацию для пешеходов. Теперь Uber запатентовала свое видение подобной системы для беспилотных автомобилей.

Согласно патенту, автомобиль предлагается дополнить большим количеством индикаторных табло, расположенных на зеркалах, бамперах и даже дверях автомобиля. Также предлагается использовать проекцию на лобовое стекло автомобиля и на асфальт.

При взаимодействии с пешеходами на лобовом стекле появится виртуальный водитель, проектор отобразит “зебру” на асфальте, а световые табло стрелками укажут пешеходам, что сейчас безопасно переходить дорогу.