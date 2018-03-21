Гройсман: в Борисполе договорились с Ryanair

На заседании Кабмина премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что аэропорт Борисполь договорился с лоукостером Ryanair.

До конца недели ожидается подписание контракта. для остальных авиаперевозчиков в аэропорту будут снижены цены на обслуживание.

Гендиректор аэропорта “Борисполь” Павел Рябикин сказал, что он пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о заходе Ryanair в “Борисполь”.

“В пятницу они все озвучат”, – сказал он, видимо, имея в виду представителей компании-лоукостера.

Справка Finance.ua:

15 марта 2017 года один из крупнейших европейских лоукостеров Ryanair заявил о выходе на украинский рынок авиаперевозок.

5 июля директор аэропорта “Борисполь” Павел Рябикин сообщил, что договор с Ryanair уже подписан.

6 июля появилась информация, что “Борисполь” подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования европейского лоукостера, которые, по словам Рябикина, обойдутся украинскому аэропорту в 2 миллиарда убытков в год.