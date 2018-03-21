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Минприроды повторно проверит ряд компаний, которым аннулировало лицензии в прошлом году

Минприроды повторно проверит ряд компаний, которым аннулировало лицензии в прошлом году

В 2018 году Министерство экологии и природных ресурсов проверит 130 предприятий, имеющих лицензии на обращение с опасными отходами. Об этом сообщили в Минприроды.

Сообщается, что в следующем месяце Минприроды проверит восемь лицензиатов, действующих в Кировоградской, Полтавской, Одесской и Закарпатской областях.

В списке подконтрольных предприятий, в частности, фигурант скандального тендера столичного метро – ООО “Утильвторпром”, а также ЧП “ЮРЕКО” (ЕГРПОУ 37536906), которому министерство аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами 2 февраля 2017 года, однако уже через несколько месяцев возобновило право компании на хранение опасных отходов, о чем свидетельствует документ, опубликованный на сайте ЧП “ЮРЕКО”.

Ранее сообщалось, что на рынке утилизации опасных отходов экологи фиксируют коллапс. По их словам, за время действия моратория на проверки бизнеса и отсутствия надзора со стороны профильного министерства, большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо реального обезвреживания ядохимикатов разбрасывают их по оврагам и лесополосах страны.

По материалам УНН
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