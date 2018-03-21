Межбанк: доллар просел на росте потребности в гривне для расчетов за ОВГЗ

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 56 090,4 млн. грн. к отметке 55 309,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка, который, напомним, во вторник был реализован на практике.

К 10.14, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ, за которое надо рассчитаться сегодня», – констатировал наш гуру.

На 10.40 спуск в «теплые долины» прервался, цены немного отскочили к цифре 26,25/26,30 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием. Очевидцы регулятора не заметили.

Около 11.07 появление на межбанке системных игроков «ознаменовалось» консолидацией курса доллара на уровне 26,26/26,28 UAH/USD. Рынок перешел в деловое русло относительной сбалансированности спроса и оферов.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,3200 / 26,3600

евро – 32,2920/32,3384

российский рубль – 0,4560 / 0,4570

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2272/ 1,2273

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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