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Один из основателей WhatsApp призвал всех удалить Facebook

Один из основателей WhatsApp призвал всех удалить Facebook

Сооснователь WhatsApp Брайан Эктон (Brian Acton) предложил всем удалить Facebook. Об этом он написал в своем Twitter.

Его предложение совпадает с новостями об утечке данных 50 млн пользователей в период выборов президента США для кампании Дональда Трампа.

WhatsApp был основан в апреле 2009 года Яном Кумом. В октябре 2009 года друг и бывший коллега Кума по Yahoo Брайан Эктон собрал $250 тысяч в качестве стартового капитала для WhatsApp, и таким образом он стал сооснователем проекта. В 2014 году компанию выкупила Facebook за $16 млрд. Эктон покинул проект в начале 2018 года для работы над новым стартапом.

Накануне стало известно, что фирма Cambridge Analitica, которая в период выборов президента США сотрудничала с Дональдом Трампом, незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. Информация о пользователях собиралась для выяснения политических предпочтений избирателей и показа интересной им рекламы.

Facebook поспешила заверить, что не имела отношения к деятельности Cambridge Analytica. В компании позже выяснили, что данные Cambridge Analytica предоставили ее сотрудники Джозеф Канселлор и Александр Коган, которые создали для этого специальную фирму Global Science Research.

Напомним, сегодня руководителя компании Facebook Inc. призывают отчитаться перед британскими парламентариями из-за скандала вокруг Cambridge Analytica, сотрудничавшей со штабом Трампа.

К тому же акции компании Facebook упали в понедельник, 19 марта, на 8 процентов на фоне скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica, использовавшей в своих целях личную информацию более чем 50 миллионов пользователей социальной сети. В результате капитал генерального директора и крупного держателя акций Facebook Марка Цукерберга уменьшился более чем на 6 миллиардов долларов США.

По материалам Дело
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