Накопительные пенсии помогут финансовому рынку Украины – Нацкомиссия

Введение накопительной системы пенсий сгенерирует в Украине большие ресурсы долгосрочных средств, которые смогут привлекать украинские компании. Об этом заявил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины Максим Либанов, пишет Сегодня.

“Создание второго уровня пенсионной системы сгенерирует, наверное, впервые в этой стране большие ресурсы долгосрочных средств. Наличие ресурсов сгенерирует соответствующее предложение инструментов от корпоративного сектора”, – сказал Либанов.

Либанов отметил, что за последние 10 лет в Украине нет положительных примеров по корпоративным облигациям. Проблема в том, что отечественное законодательство намного отстало от европейского. Комиссия пытается привести законы об облигациях в соответствие с мировыми стандартами.

“В Европе, Америке, Японии уже давно существуют сборы облигационеров, когда владелец облигации получает право блокировать определенные действия эмитента, связанные с выводом активов, такими сделками, которые ставят под угрозу возможность рассчитаться по облигациям в будущем. У нас идея собрания в воздухе уже давно, но материализовалась в виде закона только два года назад, когда Комиссия подала законопроект № 5068 (сейчас это часть законопроекта № 7055) “, – обратил внимание член НКЦБФР.

Напомним, второй уровень пенсионной системы – обязательный накопительный. Он предусматривает, что работники или работодатели от их имени, иногда – самозанятые лица, уплачивают взносы в накопительный пенсионный фонд. Взносы учитываются на индивидуальных пенсионных счетах. Эти взносы инвестируют в различные финансовые инструменты. После выхода на пенсию участник получает право на получение пенсии, которая рассчитывается с накопленной суммы взносов и инвестиционного дохода.