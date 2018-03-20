Американские сенаторы призвали блокировать "Северный поток-2"

39 сенаторов США направили в министерство финансов и Государственный департамент письмо с призывом активизировать усилия по противодействию реализации проекта Северный поток-2, используя санкционные инструменты.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

Сенаторы обратили внимание на усиление опасности российского монополизма на энергетическом рынке ЕС.

По мнению американских законодателей, развитие инфраструктурных проектов Газпрома в Европе превращается в продолжение агрессивной внешней политики России.

Выражая обеспокоенность из-за растущих угроз для энергетической безопасности союзников США в Европе, сенаторы призывают американское правительство шире использовать для противодействия Северному потоку-2 предусмотренные законодательством санкционные возможности.

В своем письме сенаторы отмечают, что статья 232 закона о санкциях дает администрации президента дополнительный инструмент для определения американских и иностранных юридических лиц, поддерживающих расширение почти монопольной роли Газпрома в поставках энергоресурсов союзникам США, и применения к ним санкций.

Сенаторы в своем обращении также прямо указывают на угрозу достройки Северного потока-2 для экономики Украины и других стран-транзитеров Центральной и Восточной Европы.

Также, по их мнению, прекращение транзита российского газа по территории Украины позволит РФ значительно активизировать полномасштабный военный конфликт на востоке Украины.