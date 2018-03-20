Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 87 0

Приватбанк контролирует половину валютных переводов (инфографика)

Приватбанк контролирует половину валютных переводов (инфографика)

Каждый второй перевод, который украинцы получают из-за рубежа, выплачивается через онлайн сервисы и кассы Приватбанка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Из 2,387 млрд долларов, которые по данным НБУ, украинцы получили из-за рубежа в течение 2017 года, 1,192 млрд долларов было выплачено именно через сервисы Приватбанка.

Через Приватбанк было отправлено почти 70% переводов за пределы Украины.

Если в целом в течение 2017 года за пределы Украины было направлено 286 млн долларов, то через Приватбанк были переведены 197,3 млн долларов.

Больше всего денежных переводов через сервисы Приватбанка было получено из России и США.

В пятерку “стран-доноров”, с которых переводились деньги в Украину, вошли также Израиль, Италия и Польша.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018