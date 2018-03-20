Приватбанк контролирует половину валютных переводов (инфографика)

Каждый второй перевод, который украинцы получают из-за рубежа, выплачивается через онлайн сервисы и кассы Приватбанка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Из 2,387 млрд долларов, которые по данным НБУ, украинцы получили из-за рубежа в течение 2017 года, 1,192 млрд долларов было выплачено именно через сервисы Приватбанка.

Через Приватбанк было отправлено почти 70% переводов за пределы Украины.

Если в целом в течение 2017 года за пределы Украины было направлено 286 млн долларов, то через Приватбанк были переведены 197,3 млн долларов.

Больше всего денежных переводов через сервисы Приватбанка было получено из России и США.

В пятерку “стран-доноров”, с которых переводились деньги в Украину, вошли также Израиль, Италия и Польша.