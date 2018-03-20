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Гривна еще укрепится к лету, но рухнет к концу 2018 года - эксперт

Гривна еще укрепится к лету, но рухнет к концу 2018 года - эксперт

Курс гривны будет укрепляться до середины 2018 г., но к концу года упадет к 28,5 грн/$.

Негативно на нацвалюте скажется дефицит внешней торговли и инфляция, спрогнозировал руководитель подразделения по финансовому анализу компаний небанковского сектора группы ICU Александр Мартыненко.

«В ближайшие три месяца видим достаточное количество факторов, которые могут способствовать усилению гривны, поэтому мы не исключаем вероятности дальнейшего укрепления национальной валюты к середине года. Среди таких факторов — сезонный спрос на гривну со стороны экспортеров, временное отсутствие спроса на валюту со стороны «Нафтогаза», благодаря значительным запасам топлива в хранилищах. А также повышенный интерес инвесторов к гривневым ОВГЗ и сезонное снижение цен на нефть», — отметил он.

По материалам УБР
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