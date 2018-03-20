В НБУ отреагировали на отсутствие поддержки парламентариев по вопросу управления госбанками

Национальный банк отмечает, что вопрос управления государственными банками для продолжения реализации реформы финансового сектора стратегически важен.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Принятие законопроекта № 7180 позволило бы осуществить коренной пересмотр принципов и механизмов корпоративного управления государственными банками. «Проект закона предусматривает усовершенствование принципов и механизмов корпоративного управления в государственных банках и призван привести эти принципы в соответствие с лучшими международными стандартами. Это значительно повышает конкурентоспособность и эффективность государственных банков», – отметил директор Департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз.

НБУ неоднократно подчеркивал и продолжает подчеркивать, что государственные банки требуют введения высоких стандартов корпоративного управления.

Национальный банк надеется, что вопрос управления государственными банками будет законодательно возобновлен и будет основываться на понятных, равных и справедливых принципах.